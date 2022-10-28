許光漢（右）和林柏宏在片中首次碰面場景笑翻網友。（金盞花大影業提供）

導演程偉豪執導的第5部作品《關於我和鬼變成家人的那件事》由許光漢飾演恐同男警吳明翰，因為誤撿紅包，被迫和林柏宏飾演的「死掉的GAY」冥婚才能終止接二連三發生的衰事，沒想到在新婚之夜他們竟然看見彼此。今釋出的前導預告中有一人一鬼爭鋒相對的首次見面戲，林柏宏從許光漢的胯下滑出向他打招呼，一句「嗨！老公」笑瘋網友。

其實這場戲在正式拍攝前就已經排練多次，林柏宏表示「導演希望在這場戲中建立毛毛神出鬼沒、頑皮想要嚇人的性格，所以在排練場我們嘗試過多種異於常人的出場方式，很考驗我的腰力和核心」，許光漢則是對於這場戲中一人一鬼一言不合，他想逃跑被突然被門撞飛的部分印象深刻，「這是我第一次拍喜劇，在拍攝前我沒有想過我需要全裸吊鋼絲，提醒大家下次和程偉豪導演合作前，劇本的每行敘述都要認真看！」

《關於我和鬼變成家人的那件事》是導演程偉豪告別驚悚類型華麗邁向喜劇作品的第一步，曾以《紅衣小女孩》、《目擊者》開創台灣懸疑類型電影的程偉豪表示：「能拍出面向觀眾、打動人心的商業片對我來說是重要的，商業片的類型多元對市場也是重要的，在過去嘗試過驚悚、懸疑、科幻後，希望能為台灣電影在喜劇類型上帶來另類的突破。」

該片除了請到許光漢、林柏宏、王淨外，也邀來以《親愛的殺手》入圍台北電影獎最佳男配角的鄭志偉飾演主持冥婚婚禮的法師，在電影中與許光漢有多場笑料橋段，前導預告中曝光的「新郎一號稍等一下、新郎零號來站著」的婚禮主持對白，就令觀眾印象深刻，引發極大的討論。

《關於我和鬼變成家人的那件事》將於11月17日在金馬影展閉幕片進行世界首映，上週六預售票開賣1分鐘即完售，不少觀眾哀嚎求讓票，甚至在網上出現比原票價貴十倍的黃牛票販售，監製金百倫為此特別於電影粉專回應粉絲要共同杜絕不肖打擊哄抬票價行為。金馬影展閉幕片當天許光漢、林柏宏、王淨將會出席觀影。