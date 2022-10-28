桃園市長候選人鄭寶清批評，鄭運鵬就是「德不配位」，是不堪入目的投機政客，早就應該退出政壇。（鄭寶清競辦提供）

歷史學者李筱峰勸無黨籍桃園市長候選人鄭寶清退選以顧全大局，鄭寶清表示，自己堅持參選的理由並非是氣蔡英文總統或者是讓民進黨桃園市長候選人鄭運鵬不能當選，反批鄭運鵬就是「德不配位」，是不堪入目的投機政客，早就應該退出政壇。

鄭寶清表示，台灣本土意識相當堅定的重要歷史學者、教授李筱峰，是他非常敬重且景仰的台派重量級意見領袖，日前在臉書表達鄭寶清應該顧全大局趕快收兵退選，以免一世英名毀於一旦的看法，李認為鄭寶清的民調很低，不可能當選，卻硬要出來參選所謂何來，是要氣小英還是要讓鄭運鵬不能當選？那心胸就未免太狹窄。

鄭寶清提到，李筱峰的話讓他沈思許久，捫心自問自己的參選難道真的就是如李筱峰所言的要氣小英或讓鄭運鵬不能當選嗎？難道自己的心胸氣度就真的如此狹窄不堪嗎？鄭寶清說，他堅持參選最大的理由就是，「來了一個抄襲的，又來ㄧ個挺抄襲」的荒謬行徑，讓人忿怒難平，儘管蔡英文總統兼黨主席沒收初選的反民主政治作為，讓⼈難以苟同，但到最後關頭仍然退到希望用民調結果來決定最後的徵召提名人選，哪怕只輸了0.0001，都會展現民主風度不登記參選，全力支持民進黨最後民調勝出的候選人，如此卑微的請求，真的有一絲一毫受到重視嗎？前新竹市長林智堅退選不到兩個小時就決定由鄭運鵬倉促上陣，自己的卑微請求被當作垃圾，究竟是孰可忍孰不可忍呢？

鄭寶清又說，當民進黨在他登記參選桃園市長後，其政治側翼、打手周玉蔻暗諷他是「中共同路人」拿了中共的錢硬要來參選，民進黨的網軍大軍壓境使盡全力罵他「背骨」，到處散播，進行人格謀殺、道德綁架，無所不用其極的政治抹黑栽贓及打壓追殺。鄭寶清說，全力反擊是民進黨違背「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神，違反民主政治的基本原則沒收初選，嚴重背離民進黨民主前輩與先聖先賢前仆後繼爭民主、自由、人權、法治憲政保障的基本價值觀及政治理念的「背祖」行為，才讓他退無可退必須勇敢站出來對抗已經沈淪墮落腐敗反民主到無以復加的民進黨。

鄭寶清提到，「我永遠效忠民主，我指責民進黨的這些錯誤，希望我的選民以此為證，有朝一日我執政，必不會重蹈覆轍」，自己愛台灣，永遠愛自己的家鄉自己的親友，自己的桃園市民，一定挺身而出，捍衛自己家鄉，自己的國家的一切利益，這才是自己堅持參選最重要的理由與價值，自己比誰都要顧全大局，自己比任何人都要堅持抗共保台，哪裡是氣小英、要讓鄭運鵬不能當選的小鼻子、小眼睛政治氣度與心胸的情緒所左右的呢？

鄭寶清表示，連日來，看到鄭文燦的碩士論文涉嫌抄襲、造假、找大陸寫手代寫的荒謬行徑，看到高端疫苗第二期臨床試驗的合作廠商「丘以思」，竟是具有濃厚中資背景的離譜事證，更發現到鄭運鵬當年立委初選失敗後，立即成立5600萬元資本的「鷗業新媒體公司」登陸大陸，與大陸具有國營及軍方背景的三大電信商中國電信、中國聯通、中國移動公司進⾏緊密合作商業關係，這在大陸是需要有「特權特許」的通信、媒體事業，鄭運鵬難道就以一般民間人士的商人身份就可打通關係嗎？民進黨的卸任立委政治身份就是當時中共當局急欲拉攏統戰的政治對象，鄭運鵬的政治身份與價值正躬逢其時，順理成章成為中共當局「捧上天」的坐上賓！

鄭寶清強調，昨日又爆發鄭運鵬在中國經商申請專利文件竟然寫自己的國籍、居所為「中國台灣省」的自我矮化無恥行徑，就連其專利技術的來源都還包括被美國大力制裁的華為與中興通訊公司，鄭運鵬這種投機取巧、利益薰⼼的政治變色龍雙面「超人」，一方面登陸大賺人民幣，另一方面回台後又為了參選立委、市長大喊「抗中保台」的雙標政客，這難道就是民進黨為了選舉、為了政權維繫可以信任依靠的最佳桃園市長候選人嗎？這難道就是自己尊敬的李筱峰教授所認為顧全大局要其退選的「適任」桃園市長候選人嗎？

鄭寶清痛批，鄭運鵬就連擔任立委都還是「不夠格」的人，參選桃園市長更是「親中通匪」大醜聞滿天非舞，真的還有何臉面繼續參選市長、當立委嗎？試問李筱峰難道還可以看得下去嗎？試問民進黨的抗中保台政治理念還可以說服的了選民嗎？試問我們的桃園市民您們還可以繼續忍耐下去看他當選桃園市長嗎？說的直白點，鄭運鵬就是「德不配位」，就是不堪入目的投機政客，早就應該退出政壇了吧！

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