彭盛韶到周勝考競選總部旁抗議，轄區警方到場警戒。（王揚傑攝）

遠雄大巨蛋弊案台北地方法院今（28日）一審判決遠雄集團創辦人趙藤雄7年徒刑、前財政部長李述德9年徒刑、新北市議員周勝考10年徒刑，全案可上訴。時力新北市議員候選人彭盛韶下午帶隊至周勝考競選總部旁抗議，要求周主動辭職退選。周勝考表示，所提人證與物證佐證未涉不法，遺憾不被法院採納；選前宣判讓競選對手趁隙攻擊，損害個人參選權益，為捍衛自身清白，將會依法上訴。

彭盛韶下午帶同競選團隊到周勝考競總旁抗議，要求周勝考辭職退選，但競總內工作人員並未理會。轄區海山警分局為避免發生衝突，派遣警力到場警戒，抗議過程約10分鐘，雙方並未接觸。

周勝考發聲明指出：

1、本案是本人基於為民眾服務，為地方做事，尋求民眾最大福祉所為，院檢在審理過程中本人檢具人證、物證提出佐證並無涉及不法，可惜院方的判決結果與事實並不相符。

2、有關公司法部分，本人並非實際上負責人亦非股東，第一審判決認定事實未依證據，適用法律顯有不當。所有有罪判決，本人將會依法上訴，但一秉初衷為地方做事，服務選民的熱情永遠不變。

3、適逢市議員選舉前夕，院方在此時一審宣判，況且本案尚未定讞，讓其他同選區競爭的候選人趁隙攻擊造勢，意圖使本人不當選，顯係對本人參選權益受損未盡公平。

4、本人自擔任民代，議會出席率質詢率第一，為地方爭取最多福祉，地方民眾有目共睹。藉此機會向選民呼籲，一審判決不代表有罪，本人將持續循司法證明清白。