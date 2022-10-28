台大今(28)日舉行新任校長當選人陳文章媒體見面會，會中論及諸多議題，其中包含兩岸關係已陷危局，兩岸文教交流幾乎全斷，陸生來台就學已終止。對此他回應，兩岸僵局無法單靠台大「就能做適度的處理」，未來招生與交流將會放在全球，致力建立全球移動學習網絡。

除了陸生議題，媒體也提問關於台大近來國際排名大幅落後，甚至在最新年度的THE榜單遠輸北京大學、北京清華大學與香港大學，於兩岸三地頂大當中敬陪末座。

英國《泰晤士高等教育》特刊（THE）近日公布2023年世界大學排名，兩岸三地高教已明顯出現懸殊，身為我國龍頭頂大的台大位於187名，比去年的113名退步74名，北京清華大學與北京大學分別位居第16名與17名，打進前20強，香港則以香港大學的第31名表現最佳。外界不僅擔心台大的表現，更擔憂台灣高教逐漸失去國際競爭力。

陳文章表示，台大為我國旗艦大學，每次的國際排名都受到媒體的重視，但對於在THE名次大幅落後，其排名採取的是論文引用數量、教學與研究聲望等項目，其中論文引用數與重要議題耕耘有關，教學與研究聲望等部分的評估則仰賴國際交流提升，面對鄰近地區高教排名不斷進步，於此確實需要檢視「自己需要加強的部分」，因此未來將會致力加強與全球重點姊妹校進行深度校務交流，同時在台灣與各所頂大締結聯盟關係，以台大做為領頭羊，與世界知名大學合作可採取聯盟對聯盟的作法，拉抬整體高教國際競爭力。