前總統府發言人丁允恭擔任高雄市新聞局長時，與女記者在辦公室發生3次性行為，又在臉書公開與她的合照。懲戒法院二審判決今出爐，加重改判丁允恭撤職並停止任用3年確定。監察委員紀惠容指出，懲戒法院對本案之判決，對於女性免於敵意環境性騷擾，具有重要指標作用，應予肯定，並警惕公務人員在性別平等課題上，均應謹言慎行，避免性騷擾言行舉止。

「丁允恭案」一審認定丁只有行為放蕩輕率無性騷擾，將他判決撤職並停止任用2年，但監察院負責本案的紀惠容認為一審法規適用不當，且僅以單一照片認定非性騷擾，決定於於110年4月16日提出上訴。

監察院指出，二審判決從準備程序至言詞辯論，紀惠容均親自出席陳述意見。懲戒法院為釐清案情，於111年10月4日言詞辯論時，依據懲戒法院第二審言詞辯論實施辦法第5條之規定，選任3位具性別平等專家學者)表示意見，讓兩造對專家學者提問，結束後進行充分辯論攻防。三位專家均一致認定，丁允恭對Y女的行為已構成敵意環境性騷擾之定義，也與紀惠容所主張一致。

紀惠容認為，本案所涉及性或性別議題，實與聯合國「消除對婦女一切形式歧視公約」(CEDAW公約)下性別歧視意涵、基於性別產生之權力結構，息息相關，她肯認懲戒法院二審判決釐清了丁允恭對Y女之行為，認定已構成敵意環境性騷擾，且有違公務員服務法第6條規定，核屬公務員懲戒法第2條第2款違失，並予以撤職並停止任用3年更重的懲戒處分。

紀惠容指出，每個人都應該受到尊重，任何人都沒有權利侵犯他人，本案判決最終結果，正確認定構成敵意環境性騷擾，不但對我國婦女權益影響至鉅，也將是最好的性平教育，促使所有潛在被害女性，能正確判斷遭受性騷擾而勇於發聲，而有助於我國性別平權之落實。期許透過法院落實CEDAW公約禁止歧視之意旨，意識或覺察／辨識性別背後存在的歧視及權力結構，將可建立值得人民信賴、重視性別平等保障之司法制度。