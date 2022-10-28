前主播、高市左楠區議員候選人白喬茵，10月28日為35歲生日，她今天首度曝光競選歌曲《新聲音》，甜美帶點童音的歌聲，唱出競選以來心聲。（柯宗緯翻攝）

前主播、高市左楠區議員候選人白喬茵，10月28日為35歲生日，她今天首度曝光競選歌曲《新聲音》，甜美帶點童音的歌聲，唱出競選以來心聲，「撐起高雄我們愛的家鄉」、「新生代已悄悄啟航」，她笑說，「如果想送我生日禮物，不用破費，記得11／26送我一票喔」。

白喬茵主打「主播問政」，過去曾是電視台主播，曾擔任高市府副發言人，這次以國民黨新人之姿挑戰一級戰區左營、楠梓選區，但她初生之犢不畏虎，空戰打得響亮外，也靠雙腳勤跑基層，希望為國民黨再多拚下1席。

白喬茵今在臉書說，今天是她35歲生日，感謝父母教自己善良、感謝先生贈她自由、感謝小孩健康貼心、感謝所有愛她的家人和朋友一路陪伴，「我的熱情和開朗是你們每個人滋養出來的」。

白喬茵談到這幾年來的心路歷程，身為台中大甲人的她，嫁到南部後，在高雄迎來人生三次非常重要的轉折，包括開啟妻子和母親的角色、進入高雄市政府服務市民、投入過去10年存的第一桶金，競選高雄市議員。

白喬茵說，從一個小資上班族到走入政治，今年的生日願望和往年不同，這是第一次把願望許給公眾事務、希望我們居住的地方能變得更好。

她每天走訪行程、傾聽民意，「我從你們的眼神看到支持和期待，我知道自己有責任幫大家落實更好的生活」，高雄是一個移居城市，我感謝這塊土地包容來自四面八方的人，包括我。

除了照顧家庭，今年的她更承載著民眾對未來的美好想像，所以選在生日這天發布她的競選歌曲《新聲音》，送給自己，也獻給每一位正在為高雄奮鬥的你。最後還笑稱「如果想送我生日禮物，不用破費，記得11／26送我一票喔」。

她的競選歌曲曝光後，帶點娃娃音的聲線，成為「嬌」點。有網友直誇她的歌聲「很可愛」，還有人笑說「看起來才15歲而已」、「沒看影片光聽唱歌，應該會以為是哪個小女孩唱的」。