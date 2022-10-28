台大身為龍頭頂大，一舉一動深受社會關注，對於近來學校時常涉及政治紛爭，從過去的台大校長遴選案到近來的論文門等事件，重創校譽。台大校長當選人陳文章今(28)日表示，當選當日看了諸多網友留言，「很多是對我不太滿意的留言」，但這些意見都是外界希望台大能夠做得更好。

前新竹市長林智堅就讀台大國發所在職專班碩士論文涉抄襲，即便校方已撤銷其學位，但此起醜聞重創台大校譽，近來只要與台大有關的新聞，像是國際排名或是新任校長遴選等議題，都會引來大批網友抨擊林智堅，以及擔任林智堅指導教授的國安局長陳明通，認為是兩人拖垮台大。

陳文章今日出席首場媒體見面會，論及這起議題笑說：「當選當天我看了留言，很多是對我不太滿意的留言」，但台大身為旗艦型大學，任何風吹草動都會引起社會的關注，這些意見也反映了外界希望台大能夠表現得更好，但不能因為部分人士就否定整體辦學。

對於論文門事件，陳文章指出，台大也推出新的規定，究責老師與要求學生必須比對論文之後才能畢業，未來也會再加強論文寫作等學術倫理相關教學。

陳文章也說，為了激勵學生投入研究，未來也會建立研究生校長獎，比照工學院的做法，邀請企業捐助獎學金，甚至讓企業與校內老師洽談研發技術合作，把產學合作效益發揮到極大化。