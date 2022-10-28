國產建材（2504）南港廠開發案啟動，11月22日正式動工興建。國產建材指出，工期預計約4年半。市場預估，在南港房價近一年大漲下，國產南港案潛在開發利益可達400億元以上。

國產建材「南港大型開發案」基地占地6,500坪，預估開發總樓地板面積約6萬餘坪，興建完成後，可分回4.6萬建坪及約550個停車位。

據國產的開發規劃，基地將規劃為A、B兩重建區段；A區段為國產建材集團完全持有的商辦大樓，建築基地面積約4,000坪、建築高度100公尺以上、樓高26層左右；B區段則是代為實施的台北市政府商辦大樓，樓高20層。

南港具有四鐵共構交通優勢，加上東區門戶計畫加持，南港房地價格不斷創新高，先前，華固建設以每坪513萬元天價，取得國產南港大型開發案對面的土地。另外，南港指標建案「世界明珠」的實價登錄，商辦每坪單價最高達139萬元，住宅最高單價每坪175萬元，均刷新南港房價最高紀錄。

據了解，國產南港廠是在民國58年取得，每坪原始成本僅約1.18萬元，期間雖經資產重估，但以目前南港地區的房價，國產南港大型開發案潛在開發利益豐厚。