國民黨立委陳以信今天（28日）在立法院爆料稱，珍藏在國立故宮博物院的國寶不慎被故宮人員打破，事發後故宮高層還打算隱瞞，包括「嬌黃釉綠彩龍紋碗」以及一件明代瓷器現已被摔破，據他了解還有第三件文物也遭損壞。對此，故宮博物院長在臉書發出聲明表示，絕無隱匿，並稱110年2月3日、111年4月7日打開文物包裹後發現「明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗」破損。網友猛酸一句。「『110年2月3日』就發生，不是隱匿，只是不讓外界知道而已啦」。、

針對國寶遭損壞一事，國立故宮博物院今(28日)在臉書粉專表示， 絕無隱匿情事， 一、故宮器物處瓷器科人員整理文物時，110年2月3日、111年4月7日打開文物包裹後發現「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」破損；111年5月19日整理文物時，由於人員在作業過程中疏忽，致「清 乾隆 青花花卉盤」掉落破損。工作人員皆隨即依程序通報至院長。

網友在底下紛紛留言表示，「110年2月3日就發生，不是隱匿，只是不讓外界知道而已啦」、「非常誇張，非常非常誇張」、「2月、4月、5月打破，真是『專業』的博物館」、「沒有隱匿，現在校正回歸而已？」、「喔，去年的事」、「為何一次破損3件？為何是立委講才知道有破？故宮寶物應該是專業人員看管，不是隨便人員就可拿取！所以請故宮拿出專業來！」

還有網友甚至質疑，「整理文物時，110年2月3日、111年4月7日打開文物包裹後發現『明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗』、『清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗』破損？包裹好的國寶，然後打開包裹後發現破損？然後110年2月3日、111年4月7日之破損查無人員疏失？這才是更有問題吧」。