台新金(2887)旗下台新銀行持續擴展生活金融生態圈的疆界，在今年的台北金融科技展(Fintech Taiwan)展出元宇宙虛擬分行。台新銀行總經理尚瑞強表示，元宇宙的架構是雛型，台新的數位帳戶品牌「Richart」具有先行者優勢，配合元宇宙將可望搭載更多元化的服務，未來台新銀行也將持續推動Richart數位帳戶與台新金旗下包括人壽、證券等部門的整合服務，由於台新在數位帳戶有先行優勢，也將持續拓展使用者場景應用，打造完整的生態圈和外場景串接，滿足客戶所有的需求。

尚瑞強表示，台新銀行持續投入金融新科技的研發，隨著台新銀行開發的元宇宙分行正式成形，未來消費者將可在個人便利的時間、空間使用各項與生活有關的金融服務，不用再趕「讓一般上班族很頭痛的銀行三點半」。

台新銀行的元宇宙服務橫跨投資理財、金融管理、消費購物、點數兌換以及商家支付的金融體驗。台新銀行數位金融處資深副總經理黃天麟表示，台新銀行的元宇宙虛擬分行以虛實整合方式提供12項金融服務，結合台新近年來持續推動的普惠金融作為，未來透過元宇宙概念打造的ATM虛擬行員，將可望進駐台新ATM，提供消費者更人性化的金融體驗。

黃天麟表示，從過去的紙本作業到線上申辦，再到Web3.0的去中心化金融，金融科技發展迅速，台新「宇宙總部」以虛實整合方式展出金融服務，藉由台新虛擬行員Rose帶領，當民眾置身虛擬分行，即能體驗全面性的金融服務。

舉例來說，原本尋常的ATM操作，改為透過與虛擬行員Rose對話來完成交易，民眾能感受到更有溫度的自助服務。而黃天麟也指出，台新的ATM為配合ESG作為，未來在台新的ATM進行交易後，可搭配綁定台新LINE帳號，於完成ATM交易後，即可透過LINE收到交易明細表及優惠券，每一筆交易都可省下列印小白單的紙張，更加環保。