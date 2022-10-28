台灣鋼鐵集團(簡稱台鋼集團)旗下專業鋼筋加工與配送通路廠沛波(6248)周五召開董事會，會中通過第三季暨前三季財務報告書。第三季營收為新台幣19.42億元，年成長119.27%，第三季歸屬母公司之稅後淨利0.58萬元，年成長435.67%。累計前三季營收49.8億元，年成長77.07%，累計前三季歸屬母公司之稅後淨利為1.28億元、年增197.91%，EPS(每股稅後盈餘)為2.52元。

沛波表示，第三季受惠於營建對鋼筋需求維持暢旺、彰濱廠擴產效應及增加鋼品買賣銷售業績入帳等因素，營收創下歷史同期新高紀錄，而在公司產銷規模顯著提升及管銷費用有效控管下，獲利表現亮眼，單季EPS達0.97元，前三季EPS則為2.52元，超越去年全年且創下歷史同期新高。

總經理楊韻蒔表示，近期因全球通膨、美國升息，造成總體經濟衰退，國際鋼市也受到影響，需求鈍化、買氣難以提升，目前來看需要時間調整，所幸政府積極推動公辦都更案及公共工程等，支撐市場對鋼筋等建築材料之需求，加上第四季到明年農曆年前是產業的傳統旺季，因此公司對第四季業績展望持續樂觀。