臺北市政府為鼓勵居民自主積極參與社區管理維護工作，發揮公寓大廈規劃及設計功能，維護良好的居住環境，美化生活空間，希望藉由優良公寓大廈評選活動，表揚其「用心維護管理」的方式，喚起全體市民共鳴，大家一起為將台北打造為世界級都市，成為台灣的驕傲。

臺北市都市發展局局長黃一平表示，臺北市政府每年舉辦優良公寓大廈評選活動的目的，主要是希望促成市民積極參與社區管理事務，藉以提升市民居住的品質，以往獲頒優良公寓大廈獎項社區，因為具有完善的管理，成為許多購屋人選購標的參考，證明參與優良公寓大廈評比，可提升社區的品質和價值。

臺北市政府克服疫情阻礙，今年如期舉辦優良公寓大廈評選活動。此次共計32組社區進入複選，經市政府遴聘府內外21位專家學者至社區實地評選，由「鉑金苑社區」、「靜心文匯社區」、「雙湖匯社區」、「南港軟體工業園區二期」及「翠亨村名廈」分別獲得小型、中型、大型住宅社區、商務型大樓與風華再現組冠軍，並由「瑞光社會住宅」、「青年社會住宅一期」並列社會住宅組優等獎。評選出的各組第一名各可獲得5萬元獎金及獎座一座，第二名、第三名也可分別獲得獎金3萬元、2萬元及獎座一座，優等獎則可獲頒獎狀一幀，另為鼓勵發展自身社區獨特的特色，特別頒發主題特色獎，可獲頒獎狀一幀及5仟元獎金。