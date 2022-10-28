韓國新生代偶像團體「EPEX」將於12月11日在台北三創Clapper Studio舉辦演唱會，而且還要挑戰「1日2場」，對於即將訪台的心情，成員Donghyun興奮表示：「這是我們EPEX出道後首次到訪台北，想到能見到粉絲這件事，我們都超期待！」

「EPEX」由WISH、KEUM、MU、A-MIN、BAEKSEUNG、AYDEN、YEWANG、JEFF組成，繼去年在韓國拿下3座新人獎，日前又在「2022 Asia Model Awards」奪得「Rising Star 明日之星」的殊榮；最新迷你4輯《愛之書 chapter1. Puppy Love》主打歌〈戀歌〉MV於10月26日上線不到2天就突破300萬人觀看，實力有目共睹。

繼6月前進日本舉辦見面會後，EPEX終於可以實現訪台心願，Donghyun表示因為出道後首次到訪台北，想到能見到大家都超級期待，而被問到最想吃什麼還是去哪裡，Baekseung說：「我最期待的還是能夠和粉絲們一起進行的見面會！另外也有聽說台灣有很多美食，我個人最想吃的是鳳梨酥還有台灣的小吃們！」

至於挑戰一天兩場演出，想準備什麼給台灣粉絲，Wish強調因為這是第一次見到台灣粉絲，為了能呈現出最好的狀態，正一邊準備回歸一邊勤加練習當中，還透露：「目前正持續的在學中文，請大家一定要期待！」

「EPEX 1st CONCERT <EIGHT APEX> in TAIPEI」將於12月11日下午場2點以及晚上7點30分在台北三創Clapper Studio登場，門票將於本週六（29日）早上11點58分在ibon售票系統全面啟售，每場購票福利除了可獲得限定小卡set，還可抽合照、親筆簽名海報、親筆簽名拍立得等，下午、晚上場也將贈送2種限定小卡組合，更多詳情可洽主辦單位ON INN ASIA官方臉書。