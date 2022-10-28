科技越來越發達，現在幾乎人手一機，不過長期使用3C產品，恐會讓眼睛提早老化。中醫師提到，多吃木瓜、玉米等含葉黃素食材有助延緩眼睛老化，平時還要定期運動，讓眼睛適時休息，或透過中醫調理，能改善眼睛乾澀、疲憊感。

中醫師林名育同時也是眼科醫師，近日他在臉書粉專提到，自己已經60多歲，但眼睛卻沒什麼老花問題，除了拜天生遺傳基因所賜，平時他都會吃富含葉黃素的蔬果，例如木瓜、玉米等，不過去年底他發現，自己在閱讀上變得有些吃力，才驚覺視力開始退化，趕緊調配一些滋陰的藥材，例如天冬、枳殼、熟地、山茱萸等，服用1個月後視力逐漸好轉。

林名育中醫師表示，人過40歲後身體逐漸走下坡，老花眼跟著出現，有些中年人因眼睛疲累，不斷配換眼鏡，不過中年開始就應提早保養眼睛，像是眼睛調節力問題，不能只靠眼鏡解決，平日應多做戶外活動，適度休息讓眼肌放鬆，雖然60歲後才開始保養有些晚，不過服用合適的中藥，還是有些效果，能改善眼睛乾澀及疲憊感。

營養師陳怡錞也曾提到，隨著3C產品普及，退化性眼睛疾病的罹患年齡層有年輕趨勢，眼睛若損傷就無法復原，通常只能減緩惡化速度，所以一定要適時讓眼睛休息，除了飲食均衡，補充眼睛所需營養，也要養成良好習慣，例如用眼50分鐘就休息10分鐘；避免在黑暗中使用3C產品；調整使用手機距離；每天戶外活動達2小時等。