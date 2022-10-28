WTT世界盃決賽今日上演精采好戲，16強賽3比2擊敗台灣老將莊智淵的德國好手奧洽洛夫，剛才又3比2逆轉擊退「大魔王」、大陸名將樊振東，取得4強門票。

現年34歲的奧洽洛夫，2018年1月曾占據球王寶座，去年東京奧運擊敗林昀儒，奪下男單銅牌，讓自己的職業生涯推向新巔峰。

這次WTT世界盃決賽首戰經過5局大戰後淘汰了莊智淵，今天8強賽遭遇去年東京奧運幫助大陸隊摘下男子團體金牌、今年稱霸世界桌球錦標賽和桌球世界盃兩場大賽冠軍的現任球王樊振東。

此役樊振東打得非常強勢，首局11比4勝出；奧洽洛夫次局反擊11比6追平，第三局奧洽洛夫11比8再下一城，取得聽牌優勢。

陷入絕境的樊振東，第四局11比7扳平戰線；決勝局，奧洽洛夫抓住樊振東反拍弱點，成功突破防線11比6鎖定勝利果實。

8強賽另一場戰役，日本年輕好手張本智和11比8、11比4、12比10淘汰德國老將波爾，接下來將與奧洽洛夫拚搶決賽門票。