瑞昱(2379)今(28)日舉辦法人說明會，副總經理黃依瑋表示，目前因為全球經濟不持續壟罩確定，對第四季整體表現依舊保守，展望2023年，受惠來自網通領域的規格升級，預期2023年還是成長的一年，且ASP在新產品和規格升級下，仍將呈現上揚趨勢。

黃依瑋表示，PC市場第四季表現不會好，且消費性電子因通膨也沒有好轉跡象，儘管網通、車用相對好，但基於全球經濟不確定性，客戶到年底態度都趨於保守，希望明年情況因為市場回溫而有所改善。

展望2023年，儘管瑞昱身處短期逆境，但2023年來是成長的一年，主要來自網通領域的規格升級、擴展應用，包括WiFi6、2.5G乙太網路、1G管理型晶片以及10G PON管理晶片。此外，在車用乙太網部分，瑞昱也看好未來幾年將持續成長。

產品售價部分，黃依瑋表示，客戶一如往常都在要求降價，但目前瑞昱的成本壓力尚未得到上游支持，還沒有代工廠真正降價，但瑞昱持續擴大供應商布局，故瑞昱可以針對晶圓廠品質、價格、良率以及可靠性等，選擇最合適的晶圓廠，瑞昱也和客戶共同合作面對壓力，但明年的ASP在新產品和規格升級下，仍將呈現上揚趨勢。

針對美國針對大陸的新晶片禁令，黃依瑋表示，目前對業務沒立即性影響，本次禁令主要是針對特定高運算IC項目，均超過瑞昱營運範圍，但瑞昱會持續關注，以確保瑞昱營運。