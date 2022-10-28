衛福部長薛瑞元及指揮中心發言人莊人祥昨夜訪民進黨台北市長候選人陳時中，談了什麼；陳時中今受訪表示，「有講到羅一鈞去唱歌，大家講說羅一鈞說我唱得比較好，簡單的分析，羅一鈞唱歌是專業級的，我唱歌是搞笑級的，大家都很好」；被國民黨候選人蔣萬安酸「太上衛福部長」，他說，不會說參選就連交朋友權利都沒有。

對於「老同事」夜訪，他說，也不能稱作密會，應該是老同事之間互相關心，大家講現在講比較少，抗疫甘苦談比較多，因為過程中很多可以再重溫的故事。不會說參選連交朋友權利都沒有，大家都是好同事、老同事，大家一起拚了很久，如果連事後都不能見面，這樣批評太過份。

陳時中下午出席全國身心靈職業工會誓師大會暨公益命理義診活動；對於蔣萬安批評，他說，不能說是密會，「我們在裡面算是大家都拚了很久，連這樣事後都不能見面，大家聊一聊，這樣批評太過份」。

媒體追問，有沒有聊到其他的話話題，例如疫苗的狀況？陳時中說，講得比較少，大家分享以前抗疫的過程的甘苦談、回想得比較多，大家都很多的感觸，一步一步走過來，很多可以再重溫的一些故事。

至於下周登場的辯論，陳時中表示，目前沒有特別準備，行程也很緊湊，日前有公布相關政見，這就是底氣跟基本準備，下禮拜會積極準備，熟悉辯論程序。