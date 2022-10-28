粉絲熱心包場讓更多孩子進入影廳觀賞台灣原創3D動畫。（數位領域電影文化提供）

台灣原創3D動畫電影《孫行者傳》歷經導演莊家修耗時6年率領團隊完成破百角色、50多個場景設計及3D化製作，是一部專門打造給父母與孩子們親子同樂的台灣原創動畫，劇情緊湊不拖泥帶水，對話簡潔逗趣，不少孩子們更對於第一次進影廳戴上3D立體眼鏡看電影，感到相當興奮，觀影後給予許多正向回饋。

《孫行者傳》除了以絢麗刺激的打鬥場面吸引小朋友，莊家修企圖透過動畫讓孩子們更加了解原著《西遊記》所傳達的深遠寓意，「所有的主要角色都以平凡的苦行僧造型開始，經過前往西方取經的冒險歷程，通過各種難關的試煉，最終達成身、心、靈的成長與蛻變。」其中最後豬八戒為救孫悟空奮不顧身的兄弟情，更是讓許多孩子在痛快大笑之後動容的橋段。莊家修期望經由整個工作團隊的努力，能留下一系列不同篇章的《西遊記》動畫電影，對喜歡《西遊記》的人們起到一些影響與貢獻。

導演回想6年來創作歷程，談到製作上的困境，「我們必須研發並解決所有需要的技術，包括毛髮、衣服、草、樹、植物、人的配件的物理動態模擬，煙、霧、水、火、雲、閃電、氣功、光效等特效，角色的動態控制與表情控制，人群對打時大資料量的算圖與合成，鏡頭立體3D的設定與還原。」他表示每件事都很困難，幸好團隊成員都很努力，他也總是鼓勵大家：「觀眾會透過螢幕感受到我們的努力。」

另外，在製作資金無法一步到位的情況下，導演當年只能先啟動計畫，邊製作邊募資，在不同階段找到相信團隊並認可電影想傳遞正能量的投資人，讓電影創作能執行下去。他表示：「所謂士為知己者死。」最令他感動的是投資人的支持與信任，「他們相信我們的團隊會全力以赴，把這部想傳遞正能量的電影完成。」最終在製作經費沒有超支的情況下，並在原訂的製作計畫時程內完成了《孫行者傳》。導演最後不忘感謝團隊成員，「當他人在網路上冷言冷語打擊團隊成員的信心時，大家秉持這部電影想傳達的永不放棄的精神，仍然努力工作達成每個階段的目標。」

過去一個星期導演感謝非常多的父母陪伴小朋友看完《孫行者傳》後，為了讓更多小朋友也有機會看到這部傳遞正能量的電影，主動聯系製作團隊並提供包場給其他父母與小朋友進戲院觀賞電影，也有許多小學家長會透過團購電影票的方式，陪伴小朋友進戲院支持台灣原創3D動畫電影，並希望電影中永不放棄的正能量能繼續傳遞下去，已在國際上受到不少肯定，更有美國、歐洲團隊洽談其他專案的合製計畫，也令人期待台灣動畫的發展。《孫行者傳》全台熱映中。