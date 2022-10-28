LED封裝廠佰鴻（3031）28日召開法說會，董事長廖宗仁看庫存調整將延續至明年第二季，預期景氣有機會在6月觸底，至於是L型反彈或是U型反彈還有待觀察；佰鴻因提前調整庫存，不追求營收成長，仍可維持獲利，2023年營運則可望維持2022年水平，並持續執行股利政策。

佰鴻董事長廖宗仁表示，台灣的LED封裝廠多半已經不追求營收成長，各自找到自己的路，不過由於消費性電子需求疲弱，供應鏈庫存水位攀高，加上俄烏戰爭、大陸持續動態清零政策，導致訂單大減，是整體電子供應鏈都面臨的問題。

廖宗仁分析，需求疲弱衝擊訂單，美國市場略微下滑，東北亞市場包括日本、韓國等，下滑幅度略多，歐洲市場訂單下滑幅度高達30％，但是大陸動態清零對訂單造成最大衝擊，來自大陸市場的訂單幾乎是腰斬，成為訂單衰退最鉅的市場，大陸的防疫政策成為未來景氣復甦的變數。

廖宗仁說，一年多前公司在事務機的感測上面，搶不到德儀的IC，交期長達一年，現貨IC的價格更暴漲數十倍，當時就驚覺市況不對，因為長短料的問題，供應鏈已經出現Double Booking的情況，因此佰鴻當機立斷，暫停招募新員工，不僅沒有被庫存燙到，營收雖然下滑，但公司因提前庫存調整，仍可以保持獲利。

廖宗仁投入LED產業長達四十年，他預期，產業景氣有機會在明年6月觸底，與電子五哥的景氣判斷相差不大，至於未來是U型、L型反彈則還要再觀察，廖宗仁認為，規模較大的公司這一波受創相對比較大。

廖宗仁表示，全球各種產業第一次同時遇到這麼多黑天鵝，包括俄烏戰爭、中美貿易戰、強勢美元、中國動態清零，這種不景氣的情況可能成為常態，與其對抗不景氣，不如適應不景氣，公司整體開發方向轉往量小、需求不多但毛利率高的方向。