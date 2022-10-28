秋冬季節到來，不少民眾會出現筋骨、關節痠痛症狀，馬光中醫醫師邱柏豪解釋，秋冬季節的氣溫寒冷，使得體內循環較差，肌肉活動時容易過於收縮，造成痠痛，而秋冬也是流感盛行的旺季，免疫系統受到刺激後會產生痛覺的刺激，加劇痠痛的問題。邱柏豪表示，民眾可以透過攝取高麗菜、花椰菜等十字花科的蔬菜來強化韌帶的強度，疼痛時攝取適量的薑也能緩解疼痛。

邱柏豪解釋，以中醫的觀點，氣血以及筋絡若是不通，就會造成疼痛；以內科的角度來看，身體受到「風、寒、濕、熱」4大因子干擾，就容易造成氣血循環的障礙，筋脈關節就會失去營養，營養不足就會導致慢性痠痛的問題。

邱柏豪也提到，筋骨關節的疼痛不只是外在因素造成的，心裡也會影響到生理，若是精神長期處於緊繃狀態，就會導致氣血循環不順暢，肌肉難以放鬆就會導致痠痛的狀況出現。

邱柏豪表示，若民眾想要強化筋骨關節，可以攝取含有有機硫化物的十字花科蔬菜，包含高麗菜、花椰菜、芥藍菜等食材；若是民眾本身的關節力不足，可以透過攝取白木耳、豬皮、雞爪等富有膠原蛋白的食物，但因為豬皮、雞爪等食物屬於動物性食材，因此也要注意油分的攝取；若是關節疼痛則可以透過攝取薑來降發炎和止痛。

邱柏豪也提醒民眾，若是要預防運動造成的筋骨關節痠痛，在做運動時也要慎選項目，盡量選擇對稱性的運動，例如：游泳、慢跑、慢走，若是長期從性使用單邊肌肉的運動，恐會造成身體歪斜、拉傷等狀況。