新竹市政府指出，部分防火門開啟方向錯誤，或橫拉推桿改裝成喇叭鎖，呼籲市民踴躍提出申請防火門修繕申請。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

為解決老舊大樓消防設備不足問題，新竹市消防局積極推行「3燈2器1門」老舊大樓補助案，鼓勵6樓以上老舊大樓申請消防設備更新及首次檢修申報，自8月18日開放申請至今，共237棟大樓提出申請、148棟大樓施作完成。

許多老舊大樓防火門，由於長時間損壞或遺失，這類大樓一旦遭遇火警，火勢容易擴大延燒，且濃煙流竄到各樓層，造成民眾無法利用樓梯逃生。

新竹市消防局針對全市647棟老舊大樓，推出「3燈2器1門」老舊大樓補助案，於今年8月18日開放申請。「3燈2器1門」3燈是指緊急照明燈、避難方向指示燈、出口標示燈，2器為滅火器、住警器，1門為防火門。

市府指出，自開放申請2個月來，各大樓積極提出申請，截至10月27日已有237棟大樓提出申請、148棟大樓施作完成，比例超過三分之一。代理市長陳章賢指出，明年度也編列1500萬預算，呼籲符合補助資格的大樓住戶在2023年12月31日截止期限前提出申請，共同提升老舊大樓基本消防安全，且1人代表申請，就能全棟受惠。

竹市消防局長李世恭表示，補助專案原先僅針對1995年6月27日前領得使用執照的老舊大樓，但在推動過程發現，竹市部分社區，如早期興建之國宅、無管理基金之老舊大樓等，雖未符合補助原則，但因管理公共設施有實質困難而長時無法修繕設備，為提升公共安全增列為補助對象，上述大樓可提出申請後個案審查，通過也可獲得補助。

市府都發處則指出，在237棟大樓申請補助案中，申請防火門補助僅30棟，部分案例未在申請修繕名單，經市府委託調查、監造技術服務廠商到場檢查才發現，防火門開啟方向錯誤，或橫拉推桿改裝成喇叭鎖，使得原本用來逃生避難的防火門，成了避難逃生的枷鎖，呼籲市民踴躍提出申請，保障大樓居民公共安全。