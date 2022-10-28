歷經7年多來的努力，西拉雅族正名終於獲得憲法法庭大法官的認同，台南市長黃偉哲說，台南是最早將西拉雅族納為原住民的縣市，這對西拉雅族來說，是一個重大勝利。

西拉雅族爭取登記列入台灣原住民，卻遭行政院原民會以不符原住民身分法第2條第2款規定為由駁回，南市府與西拉雅族人7年多來前仆後繼爭取正名，憲法法庭今天宣判，原住民身分法第2條第2款之規定違憲，3年內得完成修法。

台南市政府原住民族事務委員會表示，台南是西拉雅族原鄉，市府全力推動西拉雅族正名和文化復育，今日終於還給西拉雅族原住民身分及族名，彰顯台灣族群多元文化價值。

黃偉哲表示，回復西拉雅族原住民身分並振興其文化，是台南市政府致力推動的重要工作，今日憲法法庭宣判符合保障基本人權的普世價值，還給西拉雅族應有身分權利，彰顯政府重視轉型正義及人權保障，期盼中央啟動相關修法保障西拉雅族人權利。

黃偉哲指出，西拉雅族正名運動經過多年的努力，終於獲得憲法法庭大法官的認同，讓他們能具有原住民的身分。蔡英文總統2016年也將西拉雅族正名放進主要政見，過去，副總統賴清德擔任台南市長時，西拉雅族也是台南市的市定原住民，台南市是最早將西拉雅族納為原住民的縣市，歷任縣長、市長跟西拉雅族人並肩作戰，今天成果是屬於所有西拉雅族人。

原民會主委白惠蘭Salau Kaljimuran指出，西拉雅族人一路走來堅持確信身分權是與生俱來的權利，不容剝奪或侵害，這次判決是遲來的正義；市府原民會將持續匯聚各部落族親意見，配合中央修法進度，共同研擬相關政策及文化復振，因應正名後的各項權利推動。