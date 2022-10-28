朱立倫一下飛機就趕往位於金城的天后宮及代天府上香祈福，受到地方長老熱烈的歡迎(于家麒攝)

朱立倫天后宮虔誠上香祈福，祝禱國運昌隆、風調雨順(于家麒攝)

金門地方鄉老送上粽子與鳳梨等寓意吉祥之物品，祝福楊鎮浯能高票當選(于家麒攝)

朱楊2人攜手前往東門市場掃街拜票，支持者一路夾道歡迎，展現超高人氣(于家麒攝)

朱立倫一行在掃街拜票後，也品嚐了燒餅、蚵仔麵線、肉焿麵等金門在地小吃，隨後趕回台灣繼續輔選拚選舉(于家麒攝)

國民黨主席朱立倫今(28)日下午飛抵金門，為29日要成立競選總部力拼連任的黨提名縣長候選人楊鎮浯拉抬聲勢。朱立倫一下飛機就趕往位於金城的天后宮及代天府上香祈福，受到地方長老熱烈的歡迎；隨後朱楊2人攜手前往東門市場掃街拜票，支持者一路夾道歡迎，展現超高人氣。

朱立倫表示，金門是民進黨在全國22縣市當中唯一沒有提名縣長候選人的，很明顯該黨已與在地勢力結合；此次金門縣長選舉就是藍綠對決，沒有模糊空間，藍軍更沒有分裂的本錢；希望金門鄉親一定要集中火力，讓楊鎮浯與各級黨籍提名候選人能夠順利連任、當選，為中華民國守住金門這片藍天。

針對近日炒翻天的小三通問題，朱立倫也指出，新冠疫情趨緩、國境全面開放，唯獨「小三通」遲遲不開，很明顯就是民進黨的選舉考量；金門居於兩岸之間的特殊地理位置，楊鎮浯則擔任過國民黨大陸事務部副主任、熟稔兩岸事務，肯定是金門縣長最適合的人選，懇請金門鄉親繼續支持！

楊鎮浯相當感謝主席朱立倫百忙之中，特別抽空來到金門為他加油。楊鎮浯也強調，過去４年自己推動各項縣政獲得鄉親不少肯定，特別是對自己的清廉與操守很有信心，肯定不會讓主席與國民黨失望。

朱立倫在掃街拜票後，也品嚐了燒餅、蚵仔麵線、肉焿麵等金門在地小吃，掃街過程中吸引眾多鄉親與觀光客爭相合影留念，朱立倫也一一拜訪沿路商家拜託拉票，展現親和力。

後天(30日)就是金門大橋通車的日子，朱立倫說他也很想留在金門見證這歷史性的一刻，但身為國民黨主席，還有非常多同志候選人需要幫忙，只能於傍晚趕回台灣繼續輔選拚選舉，旋風式結束金門約3個小時的快閃行程。