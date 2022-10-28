地方各界參與「約定」裝置藝術紀念活動。（王志偉攝）＿

「約定」作品藝術家黃裕榮（左）與市長魏嘉賢在作品前合影。（王志偉攝）

花蓮市與日本與那國町締結姊妹市邁入40年，花蓮市長魏嘉賢今天和與那國町長糸數健一透過視訊，為座落在中琉公園的意象裝置「約定」揭幕祝賀；花蓮與與那國町相距111公里，設計師發想，特別將這座戒指造型的周長尺寸設在111公分，象徵兩地距離縮短10萬分之1，有拉近距離、圓滿相逢之意，並連結兩姊妹市堅定不移的情誼。

兩地政府今下午分別在中琉公園以及嶋仲公民館透過視訊同步舉辦締盟40周年紀念儀式，花蓮推出舞獅及鼓陣，與那國町則以高規格獅子舞助陣。魏嘉賢並與市代會主席蘇美珠，糸數健一和議長崎元俊男，同步將與那國町釀製40周年紀念酒倒入特製酒甕裡，盼雙方友誼長存。

魏嘉賢表示，他在2019年第一次拜訪與那國町，親身感受兩地雖然相隔111里，但緊密聯繫彼此的情感。今年10月，雙方國境尚未完全鬆綁的當下，他突破種種困難，再度造訪与那国町。今天透過「約定」意象裝置為兩市友誼開創新的里程碑。

糸數健一也表示，花蓮市和與那國町建立好關係，包括建材進口、交換寄宿家庭、派遣中文老師以及國中小學生境外旅行等，而在花蓮市遭逢強震、与那国町發生雨災，以及新冠疫情等等的危急情況時，彼此間更是相互支援，充分展現姊妹之間的關懷。也期許兩地關係能拓展到經貿與交通層面，發展觀光。

外交部東部辦事處長胡琪斌、台北駐日經濟文化代表處那霸分處總領事王瑞豐也分別在兩地表達祝賀，他們也提到，10年前在外交部曾承辦「走過半甲子，30花與情」的補助案，今天則以處長身分出席40周年的紀念活動，覺得這真是好緣分。

締盟40周年紀念意象裝置「約定」，外觀為戒指，由藝術家黃裕榮所設計，他表示，花蓮與與那國町相距111公里，戒指中間鑽象徵海洋連結，戒指周長111公分，代表兩地距離縮短10萬分之1，高度則是256公分吉祥數字，以316不鏽鋼材質打造，希望透過藝術創作，表達事事圓滿。