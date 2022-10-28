台北市長柯文哲日前與苗栗縣長候選人鍾東錦同台，引來民進黨苗栗縣長候選人徐定禎冷嘲熱諷，並正告柯文哲，不是撿到籃子的都是菜，徐定禎直指鍾東錦就是黑道，柯文哲別想用「北台灣哪個議長不是黑道」輕描淡寫、帶過苗栗面對的黑金勢力。徐定禎請問柯文哲，難道讓黑道當議長、讓黑道當縣長，這就是柯文哲的核心價值嗎？

徐定禎28日在臉書貼文表示，這幾十年來，苗栗已經背負太多污名，苗栗國、黑道縣、負債縣，看到鄉民如此嘲諷苗栗，一再戳痛我的心。

徐定禎直指，最近柯文哲、鍾東錦上演黑白配，兩人一搭一唱炒了好幾天的新聞，柯文哲還在廣播節目上幫鍾東錦洗白，讓人渾身不舒服。

徐定禎不滿柯文哲明明清楚，鍾東錦參與過坤輿投資，而坤輿又跟台中顏家關係密切，卻絲毫不在意。今年初台中立委補選，柯媽媽「巧遇」顏寬恆，如今柯文哲不演了，直接合體鍾東錦，就好像再說，只要能讓民進黨輸掉，苗栗要怎麼向下沈淪都沒關係。

徐定禎要正告柯文哲，不是撿到籃子的都是菜。這是是非道德的問題，不是政治問題，鍾東錦就是黑道，柯文哲別想用「北台灣哪個議長不是黑道」輕描淡寫、帶過苗栗面對的黑金勢力。請問柯文哲，難道讓黑道當議長、讓黑道當縣長，這就是柯文哲的核心價值嗎？

徐定禎質疑，難道苗栗台中黑道一家親，讓苗栗繼續沈淪下去，苗栗難以翻身就是柯文哲所樂見的嗎？