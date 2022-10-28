大陸封城、清零，塗裝木皮地板廠科定（6655）轉攻國內市場，表示，今年上半年台灣營收已超越大陸，成長5成，未來產品多元化是趨勢，將推展環保產品「環保批批板」以及「定製櫃」等新品的市場開發。法人預期，科定今年整體營收獲利都會有2位數成長。

科定累計今年1～9月合併營收17.17億元，年增8.18％；上半年稅後淨利2.25億元，年成長26.85％。

目前在全球有多達64個生產、銷售據點的科定，2021年銷售以大陸市場為重，由於大陸市場近年來受疫情影響，封城、清零政策，行銷受阻，因此科定轉向強化台灣市場。

科定統計，2022年上半年，台灣市場的銷售比重已超過大陸，年成長高達50.7％。

另外，在產品組合上，先前產品包括塗裝木皮板、手刮木地板、鋼刷實木門和家具產品的科定，去年下半年開始採多角化新市場開發，其中，2021第三季推出「環保批批板」新品、2022第二季推出「定製櫃」新品。同時，透過東南亞一線城市、全球一線富裕城市布局，以及開放美國商代理，加快進入美國市場，來擴大市場。

除此之外，通膨衝擊下，面對房地產、內裝修市場的低迷，科定表示，將透過參展、駐區業務商開發，加速全球經銷商布局，此外，拓展全球電 商、推動B2C市場，以及多元客群的開發，來持續提升營運成長力道。