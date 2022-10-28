高雄推動智慧城市與中央合作，推動的「智慧城鄉」專案中，「無人機」被列為極具潛力的應用服務，中光電智能機器人公司28日下午在高雄港進行無人機「岸對船」載貨物流運送服務的驗證，未來，可望進一步商轉，擴大應用，高雄副市長林欽榮表示，高雄得天獨厚，具備山海河港的各項地理條件，無論是「陸對陸」的地上物流、或是「岸對船」的海上物流，都成為各項POC驗證的優良場域，成為在地需求及海外輸出的科技應用服務。

高雄副市長林欽榮、交通局長張淑娟、數位部數位產業署主秘黃雅萍、以及台灣港務公司副總經理蘇建榮等人，28日下午在高雄港9號碼頭，一同見證中光電智能機器人公司無人機載貨物流運送服務的「概念性驗證」（POC, Prove of Concept）成果，成功由岸邊送往離岸30公尺遠的船舶之上，進行「岸到船」的運送服務驗證。

林欽榮指出，我國是亞洲各國首創立法管理「無人機」的先驅，在國家5大創新產業項目中，「無人機」更被視為是「建構智慧機械產業生態體系」、以及深化國防產業之航太工業發展「無人飛行載具」的智慧機械之一，當前，高雄發展智慧城市，與中央合作推動的「智慧城鄉」專案中，「無人機」更是極具潛力的應用服務。

他說，就在2個月前，無人機廠商中光電已經在交通部王國材部長的見證下，完成「尖石鄉遙控無人機物流投遞試飛」，應用於海拔落差極大、位處偏鄉的場域，已經展現了長足的優勢－此一POC驗證，已經成功克服自然條件對於交通運輸的限制。

28日在高雄港的測試，則是加大了難度，在海上作業時，船舶受到海流偏動影響，成為一個動態移動的物件，比起靜態定點投放，更具挑戰性，同時，這也是台灣第一次將無人機應用於錨區船舶物資運送服務，林欽榮說，期待能在這樣的基礎上深化發展，打造為高風險任務的利器。

林欽榮強調，高雄得天獨厚，具備山海河港的各項地理條件，也成為各項POC驗證的優良場域，過去只有出現在電影、科幻小說的場景，隨著新興智慧科技的急速發展，也逐漸在市民的日常生活中實現，高雄有信心，透過AI、物聯網、大數據等的軟硬體整合，提出結合在地需求及海外輸出的科技應用服務，這也正是高雄推動智慧城市的重要策略。

他說，高市府正積極打造亞灣區，成為創新服務測試的實驗場域，吸引更多高端系統科技廠商落地生根，與高市府公私協力、共同作戰，有如一支彈性靈活的空戰部隊，廣泛地接受各項極富挑戰性、具有實驗性及創新性的任務，成功打造出商業模式，將相關產業推廣至印尼、馬來西亞、菲律賓等的南向國家，讓高雄扮演國際智慧城市新基地。