女星賴薇如擁有甜美可人的臉蛋和前凸後翹好身材，活躍於各大綜藝節目，今(28日)她曬出自拍照，透露自己「體重又創新高」，但卻因為工作穿的洋裝太養眼，讓網友視線全被吸走，歪樓表示也太辣，連好友熊熊也直呼「完全沒有感覺，只覺得這張很性感」。

賴薇如今發文「老天鵝呀～幾天沒冒泡，體重又創新高！！為什麼不是存款！今天工作的洋裝繃繃繃！！接下來的冬天怎麼過」，只見她穿上一件粉色洞洞洋裝，胸前開深V，讓她渾圓雪乳和深邃事業線都一覽無遺。

網友見狀都驚呼「老天鵝呀～為什麼還是這麼美」、「我覺得你的美才是創新高」、「哇，事業線出來見人了」、「妳超辣超美」，連好友熊熊和夏宇童也被吸引吐真心話，「完全沒有感覺，只覺得這張很性感」、「逼逼逼，這麼訊港（性感） 為什麼跟我出來沒穿這樣」。

賴薇如和王思佳因「綠茶婊事件」隔空互嗆，吵了多年仍未平息，對此，王思佳之前上小S（徐熙娣）主持的《小姐不熙娣》，態度軟化表示願意和對方坐下來好好聊聊，但賴薇如認為說不清楚，直言「兩人是在不同層次和不同世界的人」。