主計總處今（28）日公布第三季GDP（國內生產毛額）概估，因商品出口表現不如預期，第三季經濟成長率較8月預測的4.71％下修到4.10％，減少0.61個百分點，全年經濟成長率也將調降。

主計總處專委吳佩璇說，全球通膨壓力仍高，使得貨幣續趨於緊縮，加上中國大陸持續動態清零防疫政策，國際景氣明顯降溫，市場需求減弱，庫存調整力道加劇，牽制出口動能，我國第三季海關商品出口比預測數低82億美元。

另一方面，吳佩璇說，民間消費強勁回升，在與疫情共存下消費漸回常軌，加上悠遊國旅等措施激勵，使得實體店面、購物、出遊、聚餐人潮回流，去年同期基數又比較低，今年第三季零售業與餐飲業營業額分別增加12.41％及47.16％；台鐵、高鐵、捷運客運量倍增；休閒娛樂消費明顯回升；邊境管制鬆綁帶動出國人數倍增等，使得整體民間消費成長7.49％，較預測數增加1.00個百分點，上一次的高點是在93年的第二季。

資本形成方面，吳佩璇說，廠商為推進製程提升與維持技術領先，持續進行機械設備跟研發投資，綠能設施持續建置，但因為去年基數高，又有庫存去化，概估資本形成實質成長0.91％。

吳佩璇說，第三季經濟成長率會下修主要是因外需比當時預測差，國際景氣有明顯轉折降溫；內需部分，包含民間消費跟資本形成還是比原先預期好。另因國家開放邊境晚，之後如果國人有出國，會有在國外消費；如果來台人數增加也會帶動國旅輸出，預期這些都是後續比較正面因素。

外界關心的今年全年經濟成長率是否下修？吳佩璇說，以目前第三季GDP概估是4.10％，併前三季經濟成長率是3.63％，若第四季經濟成長率維持8月預測的3.53％，全年經濟成長率將從3.76％下修到3.6％。惟吳佩璇說，受美中科技戰升溫，全球經濟下行風險升高，11月29日會依據最新情勢發布今年跟明年兩年經濟成長率預測。

吳佩璇強調，儘管全年經濟成長率預計會下修，但3.60％還是比IMF等單位預測來的高，而這也將是我國經濟成長率連四年優於全球。她也說，雖然全年經濟成長率相比全球沒有比較差，但確實全球經濟成長力道下半年低於上半年。