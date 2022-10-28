立委蘇巧慧、張宏陸今日共同舉辦包場電影《流麻溝十五號》，該劇以1950年代綠島女性政治犯為主軸，描述台灣白色恐怖歷史。蘇巧慧表示，希望台灣年輕一代能記住民主自由不是天上掉下來，前人用血和淚爭取而來，得來不易，需要小心呵護，期盼透過包場活動，讓民眾重溫台灣歷史，珍惜民主。

《流麻溝十五號》出品人姚文智、導演周美玲、監製暨製片人張永昌、新北市議員張維倩、議員候選人翁震州、彭莉惠皆出席新北市板橋秀泰包場活動。

周美玲和張永昌說，他們想說的話都在電影中，該電影改編自曹欽榮的口述書籍《流麻溝十五號-綠島女生分隊及其他》，為首部以女性政治犯為主角、綠島新生訓導處為背景的電影，利用女性視角，帶領觀眾認識在1950年代，一群為理想被捕、為親人被關，甚至無故受牽連的政治受難女子。

姚文智表示，這部電影有全世界最長的感謝名單，電影和製片商都是靠著眾人的小額捐款支持，希望台灣人有自己的故事、電影，說給全世界聽，讓世界看見台灣。

蘇巧慧表示，得知姚文智規畫拍攝《流麻溝十五號》後，她一直期待能夠看到電影，讓大家認識女性政治犯，了解台灣民主是用好幾代人的青春、生命換來的，唯有既看過往歷史教訓，台灣才能在快速變化的國際局勢中，捍衛民主價值。