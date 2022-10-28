PGA百慕達錦標賽今日點燃戰火，台灣年輕小將俞俊安首回合表現非常優異，單回狂抓3隻老鷹，繳出低於標準7桿的64桿佳績，並列第8；潘政琮則是66桿並列第29。

本季才取得PGA全卡資格的俞俊安，今天在百慕達錦標賽第一回合技驚全場，先在第2洞5桿長洞率先射下老鷹，緊接著又在第3洞抓鳥，比賽來到第7洞5桿長洞，俞俊安再次展現神射手本色，漂亮獵鷹，前9洞就交出低於標準5桿的神技。

轉戰後9洞，俞俊安在第10洞抓鳥，第12洞吞下柏忌，來到第17洞5桿長洞，沒想到俞俊安又成功獵鷹，單回3鷹2鳥1柏忌，寫下台灣高壇新紀錄，並列第8擠進領先群。

俞俊安在今日3個5桿長洞都射下老鷹，平均318碼開球距離、71%的球道成功率，都是他能在百慕達錦標賽首日有精彩表現的關鍵。

老大哥潘政琮的表現也不惶多讓，單日5鳥0柏忌的完美演出，66桿並列29。