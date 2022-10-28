近來屢屢傳出進口茶葉偽標國產茶，提升國產茶葉商譽，確保國產茶葉品質及維護消費者權益，農委會近日公告明年起若茶葉標示產地為「台灣」者，就要提供溯源農糧產品條碼（QR Code），否則可處販售人6000元至3萬元。

據農委會統計，國內茶葉種植面積每年約1萬2000公頃，產量約1萬4000公噸，但供不應求，因此每年進口茶葉也有約3萬公噸。

農委會表示，農產品經營者於該茶葉流通、販賣前應依「溯源農糧產品溯源資訊項目及標示方式」規定登錄溯源資訊及進行標示，依法標示產地為「台灣」，就要提供溯源農糧產品條碼(QR Code)、產銷履歷或有機標章等三者其中之一，以維護消費者及茶農權益，防範進口茶混充或偽標國產茶販售。

農糧署副署長姚志旺表示，包括路邊販售茶葉的小販，如果明年起未提供QR Code，就可依「農產品生產及驗證管理法」處販售人6000元至3萬元罰鍰，並可按次連續罰，但僅限販售「茶葉」者，如果製成茶飲因宥於現行技術難以檢查，因此尚不用標示。