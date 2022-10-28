玉山國家公園管理處人員23日於麟趾山鞍部平台，赫見野生動物黃喉貂在翻找垃圾袋覓食，由於綠色和平組織研究報告曾指出，近年來玉山園區內黃喉貂的排遺中檢驗出含塑膠微粒，有鑒於遊憩不當行為已造成生態環境衝擊，玉管處呼籲遊客用餐後將垃圾及廚餘帶下山，2023年元旦將全面撤除塔塔加遊憩區戶外垃圾桶。
玉管處志工私下說，遊覽車搭載大批遊客到玉山園區爬山，不過遊客素質參差不一，曾目擊環境意識低劣的遊客，將沒有吃完的餐盒丟進垃圾桶，甚至堆疊在垃圾桶上方，食物的香氣，吸引台灣獼猴、黃喉貂、黑熊等野生動物聞香而至，吃完垃圾桶外的廚餘，繼續翻箱倒櫃找食物，不僅美好山林遭汙染，野生動物也生病。
玉管處表示，2019年3月推行「無痕山林、垃圾帶下山」計畫，撤除各據點的垃圾子車，讓原本每年近40噸的垃圾逐年減量，2020年減至30噸以下，2021年更減至20噸以下，今年逐步撤除一般垃圾、垃圾分類等垃圾桶，預計2023年元旦全面撤除塔塔加遊憩區戶外垃圾桶，僅保留遊客中心門口廣場2個鐵製防熊垃圾桶。
玉管處指出，為了監控園區的塑膠污染，推動減塑活動，園區販賣部不提供購物用塑膠袋、塑膠吸管等塑料產品，也無販售一次性餐具、瓶裝水，呼籲遊客記得攜帶環保杯或水壺盛裝飲用水。高山生態環境脆弱，呼籲遊客務必將垃圾帶下山。
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