高雄溫姓老婦人指控市府在前鎮區31期公六公園辦活動、撤場後未填補坑洞害她遛狗時跌斷腿，聲請國賠151萬元。高雄簡易庭查出，溫婦報案時向警方陳述「被狗嚇到摔倒」，判溫婦敗訴。溫婦不服上訴，高雄地院認為溫婦無法舉證跌倒與坑洞有關，再判溫婦敗訴，可上訴。

判決指出，2020年12月底溫婦到前鎮區31期公六公園散步時，因市府2018年7月舉辦「聚－竹蚵地景藝術展」後，沒有填補活動後所造成的坑洞，害她不慎一腳踩進去摔倒，導致左近端股骨骨折，動手術之外還要接受看護1年，加上醫藥費、精神慰撫金等一共求償151萬餘元。

市府養工處為釐清事故發生原因，今年2月辦理責任釐清現場會勘，和溫婦重回現場找尋坑洞所在，但眾人根本找不到坑洞，溫婦也表示想不起摔傷的明確地點，只給了一個模糊的方向。

養工處強調，該公園委由廠商每日執行清潔作業及每月除草，並有巡查人員巡檢設施是否妥善，如有發現設施缺失一定會立即改善，經查溫婦受傷前後的時間點、沒有填補坑洞的紀錄。溫婦僅以一張不明地點的照片就指責市府管理疏失還要求國賠，實在不合理。

法官查出，溫婦跌倒當天曾報警，對一名遛狗的胡姓女子提過失傷害告訴。原來，溫婦跌倒當天，起因於胡女帶著一隻大型狗到公園遊玩，大狗看到溫婦養的吉娃娃相當興奮，直接衝過去，把溫婦嚇得當場往後跌坐在地才受傷。法官認為溫婦受傷原因與坑洞根本無關，判其敗訴，可上訴。

溫婦不服上訴，目擊民眾出庭作證表示，當下只看到溫婦倒地，沒看到她為何摔倒。溫婦也無法舉證自己遛狗時跌倒，與坑洞有關，認定溫婦請求無理，判她敗訴，全案仍可上訴。