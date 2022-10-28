臺南市政府與西拉雅族人在7年多來共同努力下，今(28)日憲法法庭宣判原住民身分法第2條第2款之規定違憲，令西拉雅族人十分欣喜和寬慰；臺南市政府原住民族事務委員會表示，臺南是西拉雅族原鄉，市府全力推動西拉雅族正名和文化復育，今日終於還給西拉雅族原住民身分及族名，彰顯臺灣族群多元文化價值。

臺南市政府原住民族事務委員會表示，市府全力推動西拉雅族正名和文化復育，終於還給西拉雅族原住民身分及族名，彰顯臺灣族群多元文化價值。(臺南市原民會提供)

總統蔡英文支持西拉雅族是台灣原住民族曾列競選政見，副總統賴清德在台南市長任內亦全力支持西拉雅族爭取原住民身分。

臺南市政府落實平埔族群政策，透過身分認定及相關明確宣示，包括：承認西拉雅族為臺南市定原住民，並於105年頒布「臺南市西拉雅族振興發展辦法」、設置「臺南市西拉雅原住民事務推動會」彰顯本府對西拉雅族人的重視與尊重；另外，提供西拉雅獎助學金及人才培育獎勵、重建KUVA活絡聚落計畫、「原聲雅韻」臺南市西拉雅文化節、55歲以上「敬老原住民卡」等具體措施。

黃偉哲市長表示，回復西拉雅族原住民身分並振興其文化，是臺南市政府致力推動的重要工作，今日憲法法庭宣判符合保障基本人權的普世價值，還給西拉雅族應有身分權利，彰顯政府重視轉型正義及人權保障，期盼中央啟動相關修法保障西拉雅族人權利。

原民會主委白惠蘭Salau Kaljimuran指出，西拉雅族人一路走來堅持確信身分權是與生俱來的權利，不容剝奪或侵害，這次判決是遲來的正義；市府原民會將持續匯聚各部落族親意見，配合中央修法進度，共同研擬相關政策及文化復振，因應正名後的各項權利推動。