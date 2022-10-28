/中市補習班數學男老師見小六女童暗生情愫，2019年間兩度單獨輔導時撫胸、摸私處。女童說，數次已數不清，她心情「很欣慰」。狼師否認，辯稱女童曾遞「情侶紙條」遭他訓誡，要求測謊。法官勘驗監視影像，發現男師對女童摸臉、肢體親密碰觸，依對未滿14歲女子猥褻罪判刑2年；二審時，男師測謊未過關，法官駁回，仍可上訴。

補習班數學男老師得知小六女學童對他略生情愫，於2019年12月7日下午1時許在教室內對女童單獨輔助教學時，竟親吻女童嘴唇，還將手伸進外衣撫摸她胸部；同月21日下午2時許，他食髓知味故技重施，不但親臉、親嘴，還將手伸進女童內褲撫摸私處。

女童將此事透露給同學知道，並要求切莫張揚，同學通報學校輔導老師。輔導老師追查時，女童表示，被猥褻很多次，超過10根手指頭，數不清了；輔導老師詢問，被害時心情，女童笑出聲來答覆：「很欣慰」。女童說，因不知該怎麼辦？所以都未抗拒。

男師否認猥褻，辯稱還有其他學生在場，且教室為開放空間、有透明玻璃，隨時有人經過不可能猥褻學生，辯稱女童曾交給他「情侶紙條」，被他訓誡過，請求對女童測謊。

法官認為2次案發時僅兩人在場，猥褻行為輕緩、微小，每次不到5分鐘，隨時可停止，且教室內攝影機拍不到，也沒開啟。

法官勘驗12月21日猥褻後，補習班櫃台監視影像，發現男師多次伸手碰觸或撫摸女童臉龐、從身後抓臉，或拉她的手、捏脖子，彼此身體多次親密接觸或撫摸。

法官認定，女童對男師似有好感，而略顯情愫，當下既無抗拒，也未離開現場，男師所犯為2個對未滿14歲女子猥褻罪，判刑2年。

男師不服上訴、聲請測謊，在法庭仍否認犯行，但測謊時卻未過關，雖事後坦承猥褻犯行，但法官認為難以認定具有悔意，且未獲女童法定代理人寬宥，認為上訴不無理由而予駁回，仍可上訴。

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