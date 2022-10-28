懲戒法院一審認定丁只有行為放蕩輕率無性騷擾，二審認定他另涉性騷擾女記者，丁允恭得知判決結果，在臉書發文表達不滿，說「感到憤怒與遺憾，深覺司法體系的缺乏公平正義，以及法官道德勇氣的缺乏。」

丁說，一審所做出的判決，正確地指明本人的行為並無性騷擾，可見二審的判決並不具有廣泛的共識性，也是一個有爭議的判決。

關於他在辦公室的不當行為，在調查與訴訟中他坦承不諱，我也因此斷送了我20多年以來的職涯，人生在中年重頭開始，感到特別辛苦，但他知道這是自己的感情生活不符合社會的期待的代價，他應該承受。然而關於我所沒有的罪刑，他也要為了自己的清譽捍衛到底，對於所謂性騷擾的指控，他絕不接受。

丁說，基於本案二審判決的不公不義，他也將研議提起再審與憲法訴訟，針對性騷擾防治法第二條，聲請大法官的統一解釋，讓對「性騷擾」的法律解釋不得恣意擴張，以保護善良的公民，求取社會的公平正義。