伴隨出貨量持穩，長興（1717）9月營收與8月相當，惟受制產品組合差異 ，影響毛利率表現，9月自結稅前盈餘1.59億元，月減20.1％，較去年同期減少66.16％；前三季稅前盈餘29.29億元，年減20.07％，每股稅前盈餘2.39元。

此外，長興100％持有的長廣精機（以下簡稱長廣）已於10月1日完成分割成立新公司，長廣專注在真空壓膜機的生產與銷售，為全球載板設備主要供應商。長興表示，長廣公司產銷業務維持穩定成長，並具一定的接單能見度。

長興是亞洲最大的合成樹脂廠，也是全球最大的乾膜光阻劑供應商，全球三大UV光固化樹脂供應商，主要產品為合成樹脂、電子化學材料、特用材料。生產基地遍及台灣、中國大陸、美國、泰國、日本、馬來西亞、義大利等共22個，全球銷售據點共34個，產品行銷全球65國。

長興表示，主要事業部門的出貨量均保持穩定，9月營收38.05億元，約與8月持平。由於產品組合的差異，影響毛利率表現，9月營業利益與稅前盈餘較8月減少。

長興合成樹脂主分塗料樹脂、通用樹脂及不飽和聚酯樹脂三大類，PCB相關電子材料則有乾膜光阻劑（DF）、銅箔基板（CCL）。除在高雄、蘇州設立研發中心外，也在北京及大陸7個廠內配置實驗室，開發高端產品應用。

長興指出，2020年全球碳纖維及其複材市場規模達175億美元，2025年市場規模將突破355億美元，呈現倍數成長。長興「熱塑性複合材料」比熱固性複合材料更具抗衝擊性、重塑性，符合綠色環保趨勢，適合用於取代金屬或傳統塑膠材料作為輕量化構件，應用於運輸車輛，運動器材或電子消費性產品等領域。