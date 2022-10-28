升息、打炒房，房市買氣轉趨冷清影響建商購地意願，今年前三季全台土地交易量年減近三成；惟台中南區卻維持土地、房價雙漲的強勁動能，近年吸引惠宇、國聚、昌祐、富宇、坤悅（5206）、鉅泰等建商爭相競逐推案。

房仲業者指出，交通建設與換屋需求大於供給，是目前南區房市崛起的兩大主因，下半年預售新案集中在台中捷運大慶、五權、台中車站等三站點沿線，總推案量估破200億元。

土地交易市場向是房市風向球，根據內政部實價登錄網站資料，今年前三季，台中市八個行政區的土地交易價格與去年全年相較，漲跌互見。其中南區、北區、西區、中區，呈現2％～25.9％的漲幅；而西屯、北屯、南屯、東區的土地價格，則約下修3％～20％間。

同步觀察上述八個行政區的住宅大樓預售案房價表現，今年前三季與去年同期相較全數走揚，漲幅最大為南區31.5％，其次為北屯區31.2％。

業者分析指出，南區與鄰近的南屯區、西區相較，房價基期相對低，加上台中大眾運輸黏著度提高，使得台鐵紅線與即將啟動的捷運藍線等軌道周邊站點，成為購屋熱搜條件。

下半年台中南區預售新案幾乎沿著台鐵軌道呈帶狀分布，包括大慶站周邊的昌祐「雲之境」、坤悅「高工路案」；五權站周邊的「惠宇國圖館」案、鉅泰「復興路案」；以及靠近台中站的「國聚興大案」等，上演南區房市「大五台」角力賽。

其中，國聚建設即將推出興大特區睽違許久的大樓新案，迅速成為市場焦點，由於中興大學擁有綠地與水岸環繞，機能成熟且環境宜人，可開發土地取得不易，釋出相當有限，每有新案推出都備受認可。

國聚建設協理紀智博表示，與興大特區一線之隔的大車站計畫與即將開幕三井LaLaport大型商場、湖濱生態園區等建設激勵下，環境更宜居的興大特區切入換屋客層，恰好符合市場需求。

紀智博分析，新案產品定位在純三房換屋型客層，瞄準南台中自營商、醫師、教師、律師等菁英階層，對周邊環境氛圍與社區規模、質感，都格外注重，這正也是國聚作品受到好評的優勢。

近期地震頻傳也湧現一批舊屋換新屋的需求，據統計資料顯示，南區住宅平均屋齡為28年，屋齡高於20年的佔比超過75％，在安全與舒適性考量下，換屋型需求長期看好。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章指出，房價板塊交互輪動影響，北屯14期站穩60萬元坪價，南台中的13期重劃區也已預告未來房價6字頭起跳，南區「大五台」房市開打，也正是房價50萬元水位的起漲式！