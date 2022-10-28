人氣正妹網紅黃琳擁有精緻臉蛋加上火辣身材，過去就讀世新大學還獲得「世新女神」美名，更有一張神似大陸女神楊穎的臉蛋，因此有「兇版Angelababy」稱號；黃琳從不吝嗇展現好身材，最近她為了萬聖節打扮成古時波多黎各原住民「吉巴羅」，全身沒穿只掛鑽石，超兇車頭燈亮到不行，讓人看了臉紅心跳。

每逢萬聖節都會看到明星、網紅各種精心裝扮，黃琳昨（27日）在IG分享自己今年萬聖節的Cosplay，她大膽扮演熱門影集《愛x死x機器人》中的角色「吉巴羅」；吉巴羅為古時波多黎各的原住民，她似乎為了呼應原住民原始風格，身上幾乎看不到布料，火辣程度破表。

黃琳萬聖節扮古時波多黎各的原住民「吉巴羅人」，（圖／摘自黃琳IG）

在黃琳身上則是用數不清閃亮鑽石代替布料遮重點部位，但她的巨乳根本遮不住，仿佛動作稍微大一點就可能走光，也讓網友眼睛都不知道該看哪；黃琳分享養眼照不到一天，湧入大量留言和讚數，「妳贏了，超越台北101的震撼了」、「這也太美了吧」、「胸前亮晶晶，閃瞎了我的眼」、「真的太猛了，萬聖節最美」。

黃琳人紅是非多，曾被網友貼出多張高中照，質疑她透過整形或是美貌靠修圖，尤其2017年接受《FHMTW》訪問的影片也多次被挖出，當時她染金髮、化濃妝走辣妹路線，外型已經超吸睛：但不少粉絲還是力挺黃琳，喊話她怎樣都愛她，會一直支持她。