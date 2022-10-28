大溪民眾與遊客抱怨，因設置低碳寧靜轉運站，導致停車空間變少，生活與觀光相當不便。（陳治文提供／蔡明亘桃園傳真）

桃市府於大溪區停二停車場設置低碳寧靜轉運站，與物流業者合作，讓貨車在此卸貨後，由低碳運具配送到老城區內商家。近來民眾反映，轉運站設置後停車空間變少，生活與觀光都相當不便，盼將轉運站遷至他處。對此，環保局表示，將收集老城區居民意見，年底將評估決議是否遷址。

大溪低碳寧靜轉運站2020年啟用，物流貨車在轉運站內卸貨後，再運用電動機車、自動跟隨車、電動三輪車等綠能運具，完成配送到老城區內商家的最後一哩路，解決送貨造成交通堵塞狀況，也減少大溪老城區空汙與噪音問題，提升觀光可見度，降低貨運對商圈周邊住戶的交通和環境干擾。

市議員陳治文日前接獲陳情，並表示低碳寧靜轉運站政策立益良善，對環境保護具實質意義，不過許多停車格因此消失，對老城區的民眾與遊客，生活、消費與觀光都造成不便，地方商圈代表與民眾一致認為，應再擇定更適合的地點設置轉運站，還給民眾便利空間，也讓大溪觀光更加分。

陳治文昨邀集大溪形象商圈發展協會、大溪興福社區發展協會、大溪興福守望相助隊與交通局等單位到場會勘。環保局說明，居民因設置低碳轉運站，影響該區域停車空間，盼轉運站能考慮轉移場址，恢復大溪普濟路公有停車場使用，環保局將參考老城區居民意見，並於年底評估轉運站遷址的更佳位置。

桃市府交通局停車管理工程科則表示，經評估該用地應可規畫設置40個汽車停車格，但該土地是否改為停車空間使用，仍須視環保局決議確定後才會實施。