因應台商回流及活絡屏東縣地方經濟，經濟部加工處旗下的屏東科技產業園區進行擴區，預計年底公設開始施工。今日北上舉行台北招商會，吸引賀華實業、進金生能源、漢穎科技、台灣海博特等近50家企業參與詢問。

今日招商會由加工處、資策會、屏東工策會與台灣區車輛公會組隊，極力向北部有建廠需求的企業招手。參與廠商則多想了解土地面積、進駐種類、進駐審查流程與優惠措施等最新資訊。

加工處組長游淑惠表示，既有的屏東科技產業園區已接近滿租，因應產業空間需求，在鄰近既有園區的北側，爭取到將近27公頃的土地擴區，預估可促進投資50億元、提高產值100億元、創造790個就業機會。預定2022年底公設施工，廠商建廠可同步施工。

屏東擴區位於屏東科技產業園區西北側，全區劃分為 6 個坵塊，土地『只租不售』。擴區基地對面就是屏東科學園區，鄰近汽車產業專區、六塊厝產業園區，嘉工處指出，入駐屏東擴區可串連屏東產業聚落。