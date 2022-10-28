高雄林姓婦人日前接獲自稱是社會局、警方的來電，表示婦人身分遭盜用，甚至還在新北市開戶。詐騙集團謊稱若能及時匯款6萬元就能保住退休金。婦人一聽嚇得要命，27日下午帶著存摺和印章要去銀行領錢，路上越想越不對勁，直接到派出所詢問，在警方協助之下，才發現是一場騙局。

林婦強調，對方知道她的個資，詐騙過程更是說得煞有其事，才讓她信以為真。詐騙集團恐嚇她，她的身分被冒用，在許多銀行開戶，連新北的銀行都有紀錄，現在若能及時匯款6萬元，就能協助幫忙保住戶頭內的退休金。

林婦聽了不疑有他，隨即帶著存摺和印章去銀行，想依照詐騙集團的指示提款，但一路上內心忐忑不安，她念頭一轉，直接到鹽埕分局建國四路派出所求證。

員警一聽婦人的陳述，直接告訴她「不用怕！妳被騙了啦！」。起初林婦仍對員警的說法半信半疑，但員警針對詐騙集團的話術及手法一一戳破，甚至直接向高市社會局及楠梓警分局等相關單位聯絡查證，皆證實並無此事。

林婦至此才恍然大悟，完全放棄匯款念頭。所長李仁郁為確保婦人後續未再聽從詐騙集團指示，甚至二度派員林婦家中關懷解說，宣導其他詐騙手法。

鹽埕分局提醒民眾，詐騙集團仍不斷假借檢警名義，聲稱民眾涉及重大案件或金融帳戶遭監管，希望被害人面交現金或匯款，民眾不要輕易上當。撥打165反詐騙專線或撥打110向警察單位求證及諮詢，才能保護自己的血汗錢。