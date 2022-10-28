台南市長黃偉哲(右二)今天視察永康區大灣路942巷，指示工務局如期如質完工。(曹婷婷攝)

台南市永康區大灣路942巷受限早年都市計畫設計，巷道形成8米、4米、8米、4米的「香腸路」，造成會車困難，民眾出入怨聲載道，鄉親爭取逾6年，工程歷經6度流標，終於成功發包。台南市長黃偉哲說，預計最快12月動工，工期約280個日曆天，明年即可提升交通品質。

大灣路942巷南北銜接崑山里2個學區，該巷道也是家長、學生通行必經之路，然而，狹窄巷弄的路寬不一，巷內狹窄段還卡著1棟民宅，不只限縮路寬，往來車輛也屢因視線不良，頻傳交通事故，當地民眾怨聲連連，「經過這裡都很擔心，路忽寬忽窄，真的很難開車。」

黃偉哲說，該路段是大灣路942巷最後一段，過去因為「奇怪的都市計畫設計」，導致942巷像香腸一樣，出現8米、4米、8米、4米的忽寬忽窄，歷次都市計畫變更也只有一步一步拓寬，剩下最後一哩路的119公尺，這次也終於要拓寬，總經費約5500萬元，目前已完成發包，預計12月動工。

市議員林燕祝指出，4年前即接獲民眾陳情，她也於2018年在議會提案要求拓寬，不少民眾都一直盼著何時才拓寬？她說，當初估算拓寬經費約3600萬元，市府說需視財政狀況研議，如今因原物料上漲，整體工程經費已增至5500萬元，但總算盼到動工，希望趕快完工，確保民眾行車安全。

工務局另也爭取拓寬大灣路942巷西側的國光五街，目前已由營建署規畫拓寬，從原來的4至7米拓寬至15米，全長900公尺，可望紓解前往國道的車流。工務局指出，未來這2條道路拓寬完成後，崑山一帶通勤通學將更為便利、安全。