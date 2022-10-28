瓊瑤、席絹、古靈等人的言情小說堪稱經典，陪伴許多人度過年少時光，即便長大後也常重新回味，律師呂秋遠日前發文分析言情小說家的文字風格，精闢的見解引起上萬網友共鳴，直說「回憶都湧現出來了」。

律師呂秋遠在個人臉書發文，分析言情小說的常見「公式」，其中一種常見類型叫做霸道總裁文，通常男主角會是歐洲或亞洲股市翻雲覆雨的集團老闆，或是全世界前幾大的華人總裁，「姓氏有候姓龍，有時姓慕，總之不會姓陳或姓林」，個性普遍高傲、冷峻、暴力，但用情專一，常愛上非常普通的女孩。

「總裁總是百轉千迴的虐自己、虐她，最後女孩與總裁過著幸福快樂的日子」，呂秋遠說，這類型的小說有各種變形，有穿越時空的富少，或不小心闖到古代的傻女。而總裁的身份也有各種變化，會被替換成軍人、君王、殺手、律師、醫師等職業，但談起戀愛都是直接粗暴。

呂秋遠進一步解析言情小說的來歷，「言情小說，簡稱言小，許多人嗤之以鼻，但是瓊瑤阿姨的小說，卻是很多人的最愛。」一般人常認為，言情小說就是放在租書店、便利商店架上的小本書籍，通常封面是華美的男女，書名則充滿粉色泡泡，例如《總裁逼我嫁》、《邪氣總裁》、《霸道總裁惹人愛》，而作者大多使用筆名，雖然少有人記得他們的名字，但只要努力寫，也有成名的那天。

呂秋遠舉例，如果說瓊瑤是天后，亦舒、玄小佛、岑凱倫，就是金三角。席絹、于晴、凌淑芬、古靈，則是四大花旦，文字風格各有不同，而暢銷程度更是驚人，呂秋遠說：「即便把我出版過的小說加總計算，也比不上席絹隨便一本小說的銷量」。

文章一出，吸引超過1.6萬人朝聖，呂秋遠精闢的分析大獲好評，網友紛紛留言，「我邊看邊笑，這篇太強大，高中回憶都跳出來了」、「以前蹲在租書店租書，就是先看男主角叫什麼名字，太俗氣的不租」、「結了婚後就會發現，那些言情小說真的是毒藥」、「席絹的書我從國中到現在一本都捨不得丟，其他作家的也有，但就不齊全，到現在偶爾還是會搜尋看看席絹是否有出新書，可惜已經好幾年都落空了」、「想當年席絹真的是女高中生的閨蜜」、「以前跟同學都看典心阿，租一本輪好多人」。