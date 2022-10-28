「清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗」斷裂成兩截。(圖／故宮提供)

「清乾隆青花花卉盤」因工作人員處理不慎，從高處摔落之故，當成裂成7片大小不均的碎片。(圖／故宮提供)

國立故宮博物院驚傳瓷器毀損，且藍委踢爆陳以信指控院長吳密察意圖隱瞞，破損文物多達3件，傍晚故宮也公布毀穩的文物照片，其中最慘的屬「清乾隆青花花卉盤」，直接摔破斷成7片。

故宮遭爆今年5月時，損壞極為珍貴的文物，且數量多達3件，分別是「明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗」以及「清乾隆青花花卉盤」，其中前兩者責任歸屬已不可考，但青花花卉盤則是工作人員在整理過程中疏忽，導致掉落破損，也立即依程序通報上級，並將該人員移送考績會進行懲處。

故宮晚間公布毀損文物照片，「明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」從3分之1處斷開，斷開的3分之1處再碎裂成4片；「清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗」則是直接了當斷裂成兩截；最慘的就屬「清乾隆青花花卉盤」，因從高處摔落之故，當成裂成7片大小不均的碎片，讓人心痛。

至於毀損文物價值究竟多少，吳密察否認為外界所傳的25億台幣，但詳細數字他無法多說。