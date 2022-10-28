媒體人彭文正因為質疑總統蔡英文的博士論文造假，遭到蔡英文提告加重誹謗罪起訴，因開庭未到，遭到通緝。彭文正27日在臉書自爆，因為「誹謗」使他的中華民國護照遭到註銷。前民進黨立委林濁水對此不禁表示，論文門案有必要再追加到註銷護照嗎？

針對彭文正中華民國護照遭註銷，林濁水今(28日)在臉書貼文表示，論文門案有必要演變到通輯彭文正，再追加到註銷護照嗎？

旅美學者林環牆在底下留言質疑論文門，稱蔡英文論文門早就真相大白，2019年6月28日偷渡那一本黑皮書企圖冒充是當年的博士論文就已説明了一切。他更指出，在這樣的情況下，蔡英文怎還控告3名學者，接者趁彭文正赴美之際發布通緝令，現在又進一步註銷彭文正的護照。

網友也紛紛留言表示，「就怕，所以先下手為強？就是心虛啊！」、「高壓政策封不了口，這麼多教授都公開講蔡英文的論文門事件，到今天還繼續增加、還有人繼續每天講」、「彭 P是正義使者，文理論述不胡扯，正氣凜然顯本色，台灣政治如毒蛇，灣人眼睛遭鬼遮，之死不渝抗邪惡，眼前相挺待天和」。

不過，也有網友認為，「搞到這個地步，叫彭文正投案會很難嗎？」、「那他幹嘛躲在美國不敢回來？」、「護照到期了，不回來辦，難道不用註銷護照號碼喔？」、「依法行事，就這樣吧」。

外交部則針對彭文正護照遭註銷回應表示，註銷彭文正的護照於法有據。彭文正若打算返國，可向駐外館處申請專供返國使用的旅行文件，他的國籍沒有被註銷。