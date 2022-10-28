會計研究發展基金會王怡心董事長於「金融區塊鏈函證服務」Demo時提到，此服務是專業團隊跨界合作，協力共創服務平台。(會研會提供）

「大師開講：綠色金融永續發展論壇」講者合影，左起為臺北大學戴敏育副教授、屏東大學周國華副教授、會計研究發展基金會王怡心董事長、臺北大學黃啟瑞教授兼主任秘書、臺北大學池祥麟特聘教授。（會研會提供）

財金資訊股份有限公司與會計研究發展基金會共同合作，於10／28~10／29台北金融科技展中，設置金融區塊鏈運用區，辦理多場精彩論壇。（會研會提供）

區塊鏈應用是金融科技發展的主流，財金資訊股份有限公司與會計研究發展基金會共同合作，於2018年推出「金融區塊鏈函證服務」，於10月28至29日於「FinTech Taipei 2022台北金融科技展」展出，並榮獲台北金融科技獎共創典範獎優勝。

財金資訊股份有限公司董事長林國良與會計研究發展基金會董事長王怡心，共同接受獎項。王怡心於得獎Demo中提到，配合金融監督管理委員會發布之「綠色行動方案3.0」，為達成金融機構、產業的永續發展與節能減碳，利用區塊鏈技術，將函證作業數位化，減少傳統函證郵寄遺失、偽造予舞弊的風險。

財金公司與會計研究發展基金會協同及51家金融機構提供「金融區塊鏈函證」服務，是我國第一個將區塊鏈技術具體落地應用的典範；本服務結合數位憑證與數位簽章等技術，將函證作業「數位化」、「自動化」，提升企業財報透明度、審計作業品質及保護投資人權益。

王怡心表示，本服務具有實務創新性及全球首創性，在各領域也獲得了許多殊榮，包含於2018年榮獲「資訊月百大創新產品獎」、2020年榮獲「第12屆證券暨期貨金椽獎-前瞻創新獎」優等獎、2021年榮獲「第7屆經濟部國家產業創新獎」之「團隊創新領航獎」，更於今（2022）年首屆「台北金融科技獎」再次榮獲「共創典範獎優勝」，足見這項服務所建立的標竿與典範，也帶動了國內產業發展具區塊鏈特性的創新服務。

為深入探討金融區塊鏈函證服務的應用，今日下午於「2022金融科技展」展區，會計研究發展基金會與財金公司共同舉辦2場大師開講。

第一場「金融區塊鏈函證應用論壇」，由王怡心主持，財金資訊股份有限公司黃昱程總經理、勤業眾信聯合會計師事務所許梅君執行副總、上海商業儲蓄銀行謝碧芬處長，及審計部周靜幸簡任審計，共同分享公私部門金融區塊鏈函證服務實務運用情形。

第二場大師開講，同樣是王怡心主持，臺北大學黃啟瑞教授兼主任秘書、臺北大學池祥麟特聘教授、臺北大學戴敏育副教授，及屏東大學周國華副教授，共同於「綠色金融永續發展論壇」分享氣候變遷對資本市場的影響，及金融監理到永續報告與數位申報技術。