11月份推出「映台北」館慶系列活動，參加探索尋寶趣活動，就有機會獲得「映台北限量帆布提袋」。（觀傳局提供／張芷瑜台北傳真）

凡觀賞「映台北」影展任何一場次，即可獲得「映台北手機架」1份，數量有限，送完為止。（觀傳局提供／張芷瑜台北傳真）

穿越不同年代的台北，台北探索館將迎接20周年，特別策劃「映台北」影展，透過6部以台北為故事的經典電影，看見城市的彼時今貌，觀傳局表示，11月1日起台北探索館發現劇場播映電影，前來觀影即贈映台北手機架，更加碼於全館埋藏20個尋寶點QRcode，鼓勵民眾參觀後回答知識題，有機會獲得「映台北限量帆布提袋」。

觀傳局長劉奕霆表示，台北探索館走過20載歲月，一直以來期望透過主題展示，讓更多生活、到訪此地的人了解台北這座城市的歷史、生態人文，這次藉由電影這個大眾都喜愛且容易接觸的媒介，讓參觀者身歷其境的感受台北故事。

觀傳局表示，「映台北」影展片單包含以歌手文夏為主角的《再見台北》、林青霞主演的經典瓊瑤故事《我是一片雲》、深刻刻畫青少年成長的《戀戀風塵》、描繪都會人與家庭細膩複雜情感的《飲食男女》、同性與異性情竇初開的青春經典《藍色大門》以及帶領大家穿越到1920年代的《大稻埕》，可於其中見到許多舊時的台北地標與樣貌。

觀傳局也說，本次影展特別邀請插畫家藥島繪製復古大型海報，擅長油畫風手繪的藥島，以台北知名老影城招牌堆疊出具有奇幻感的台北街道，正中央躺著一位復古造型的少年，彷彿正做著台北夢，歡迎大家於影展期間來欣賞打卡。

觀傳局說明，「映台北」影展更加碼映前、映後特別活動，11月9日將舉辦慶生會，播放《大稻埕》，邀熊讚一起歡慶為台北探索館20周年，11月12日舉辦映前復古攝影會，駐館攝影師將以SINAR F1座架式4x5大型拍立得相機替賓客拍攝復古寫真，特殊活動場需事先報名。

觀傳局表示，活動期間將於館內埋藏20個尋寶點QRcode，民眾參觀後掃描回答問題，就有機會獲得「映台北限量帆布提袋」，凡觀賞任何一場，即可獲得一份「映台北手機架」，數量有限送完為止。相關活動資訊請上台北探索館網站查詢。