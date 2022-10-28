台中飯店業者為搶攻萬聖節商機，各出奇招吸客！其中，台中福華大飯店10月29日起至10月31日，推出「萬聖節搞怪串門子計畫」，凡於館內3F餐廳江南村、覓舍，穿著與萬聖節相關裝扮或飾品，不限消費金額，消費並於Google拍照打卡及上傳五星評論，即可兌換限量萬聖搞怪小點。

此外，台中福華於10月29日下午3點至晚上9點，在飯店的文創園區「壹心園」舉辦萬聖小草音樂會，不僅結合現場音樂表演及美食、文創市集，邀請彈唱歌手與文創商品攤位進駐，更為了迎接萬聖節到來，在周末提前狂歡萬聖節，邀請大小朋友身著萬聖節相關裝扮進行搞怪走秀，尋找未來的舞台新星！

台中褔華表示，館內餐廳同步推出優惠活動，只要穿著或配戴萬聖節相關服飾及上傳餐廳網路評論，即可獲得萬聖節獨享招待小點，讓優揚的旋律為佳餚添上即興的萬聖風采。

台中褔華表示，萬聖節小小明星走秀歡迎各路裝扮高手，於台中福華文創園區「壹心園」打扮萬聖節Dress Code，於舞台上展示匠心獨運的服裝設計靈感，無論是套上黃澄澄的南瓜裝變身成可愛的南瓜精靈、或是裹上衛生紙扮成驚嚇感十足木乃伊，民眾只要願意在舞台上自我介紹，並擺出最可愛的姿勢散發萬聖風采，台中福華就提供壹心園的舞台供大家展示創意及才華，參與走秀的小小明星們皆可獲得精緻萬聖節小禮物一份。

台中褔華進一步表示，館內各餐廳也共襄盛舉本次慶典，豪吧即日起12月31日販售期間限定品項，推出胡桃派（4吋599元、7吋999元）及南瓜派（7吋780元），提供愛過節、重視儀式感的民眾選購。